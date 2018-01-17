Устроивших резню в пермской школе обвинили в покушении на убийство

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Следствие по уголовному делу о резне в пермской школе №127 предъявило двум подросткам обвинение в групповом покушении на убийство учеников и учителя, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Двоим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

По версии следствия, 15 января учащийся 10-го класса и бывший ученик школы №127 пришли вооруженные ножами в учебное заведение. Войдя в учебный кабинет, где занимались дети четвертого класса, подростки нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения.

Затем обвиняемые нанесли удары ножом друг другу. Их госпитализировали. После выписки из больницы оба парня по решению суда будут переведены в следственный изолятор.

Накануне ИА «Татар-информ» сообщило, что в результате инцидента с применением ножей утром 15 января в 127-й школе Перми пострадали 15 человек. Двенадцать учеников и учительница, попали в больницу. Состояние раненой пермской учительницы улучшилось, она стала разговаривать. В больнице учительницу посетили губернатор Пермского края Максим Решетников и министр образования и науки России Ольга Васильева.