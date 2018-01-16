(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Состояние раненой пермской учительницы улучшилось, она стала разговаривать.

В больнице учительницу посетили губернатор Пермского края Максим Решетников и министр образования Ольга Васильева. Учительница поинтересовалась состоянием здоровья раненных учеников.

Васильева рассказала и заверила, что расследование происшествия находится на контроле у руководства страны.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что раненая в пермской школе учительница пришла в сознание, женщина реагирует на речь, но пока не может ответить.

В результате инцидента с применением ножей утром 15 января в 127-ой школе Перми пострадали 15 человек. Двенадцать учеников и учительница, попали в больницу. Возбуждено уголовное дело.