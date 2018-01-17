Алексей Песошин: Уверен, что Ильдар Тазутдинов справится с возложенными на него обязанностями

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин выразил уверенность в том, что и. о. руководителя исполкома Рыбно-Слободского района РТ Ильдар Тазутдинов справится с возложенными на него обязанностями. Он заявил об этом на заседании Совета муниципального образования.

Смена руководства – это судьбоносный для района вопрос, отметил глава Правительства республики. «Успешное развитие территории во многом связано с тем, кто возглавит район. От эффективной работы и авторитета руководителя зависит благополучие района на годы вперед», – подчеркнул он.

«Многие из вас лично знают Ильдара Рашитовича [Тазутдинова]. Он родился в Рыбной Слободе и здесь начинал свою профессиональную карьеру. До недавнего времени он занимался развитием малого и среднего предпринимательства, привлечением инвесторов в нашу республику. Последние шесть лет работал заместителем гендиректора ОЭЗ "Алабуга", которая является лидером в РФ среди подобных предприятий», – заметил Премьер-министр РТ.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что наработанный новым и. о. руководителя исполкома опыт в реализации масштабных бизнес-проектов будет полезен в дальнейшем для укрепления экономики района, улучшения инвестиционного климата территории и повышения деловой активности населения.

«Рассчитываю, что все процедурные вопросы пройдут успешно и кандидатура Ильдара Рашитовича в последующем найдет поддержку среди депутатов и населения района. Уверен, что он справится с решением возложенных на него обязанностей, будет эффективно решать вопросы социально-экономического развития района. Позвольте пожелать вам успешного решения всех непростых задач, которые стоят перед районом», – заключил Песошин.