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И. о. руководителя исполкома Рыбно-Слободского района стал Ильдар Тазутдинов

17 января 2018, 11:42 , Фото: prav.tatarstan.ru

И. о. руководителя исполкома Рыбно-Слободского района стал Ильдар Тазутдинов Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин представил кандидатуру Тазутдинова депутатам районного Совета.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ»). И. о. руководителя исполкома Рыбно-Слободского района РТ стал Ильдар Тазутдинов. Об этом стало известно в ходе заседания районного Совета.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин предложил депутатам местного Совета кандидатуру Тазутдинова на пост и. о. руководителя исполкома муниципального образования.

Заседание Совета Рыбно-Слободского муниципального района. Принимает участие Премьер-министр Республики Татарстан А.В. Песошин.фото Р.Кадыров.

Ильдар Тазутдинов при этом был назначен заместителем руководителя исполкома Рыбно-Слободского района.

Ильдар Тазутдинов поблагодарил Президента РТ Рустама Минниханова Правительство Республики Татарстан за оказанное доверие. 

Заседание Совета Рыбно-Слободского муниципального района. Принимает участие Премьер-министр Республики Татарстан А.В. Песошин.фото Р.Кадыров.

«Это доверие авансом, и мы должны его оправдать совместно с уважаемыми депутатами и руководителями района. Поставлено очень много задач. Назад хода нет. Мы будем их выполнять», — отметил Ильдар Тазутдинов.

«Народ в Рыбной Слободе однозначно работящий, мы очень любим свой район. Я думаю, мы не подведем», — заявил новый и.о. руководителя исполкома Рыбно-Слободского района.

Заседание Совета Рыбно-Слободского муниципального района. Принимает участие Премьер-министр Республики Татарстан А.В. Песошин.фото Р.Кадыров.

Ранее, с 2011-го по 2018 год, он работал заместителем генерального директора по эксплуатации ОЭЗ «Алабуга».

Глава же Рыбно-Слободского района РТ Ильхам Валеев сегодня ушел в оставку. Ее приняли депутаты районного Совета.


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