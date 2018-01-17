Утерянное полотно Рембрандта хотели продать за бесценок

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Три жителя американского города Тинека (штат Нью-Джерси) хотели продать утерянную картину Рембрандта за 800 долларов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Fox Business.

Полотно находилось в доме трех братьев Ландау с 1930-х годов, когда его приобрели на распродаже. После смерти матери они решили его продать, однако картина не произвела должного впечатления на оценщика.

Во время торгов цена быстро выросла с 250 долларов до 800. Затем к аукциону подключились покупатели из разных стран мира – они подняли ставки до 100 тыс. долларов, затем до 450 тыс., и вскоре цена за полотно достигла 1,1 млн долларов. Один из коллекционеров признался, что охотился за картиной всю свою профессиональную карьеру.

В итоге картину приобрел за 4 млн долларов покупатель из Франции.

Оказалось, что полотно художника входит в серию, которую голландский художник написал в начале XVII века. Каждая из пяти картин символизирует одно из чувств. Семье Ландау досталось «Обоняние»: на ней изображены двое мужчин, склонившихся с нюхательной солью над женщиной в обмороке.

Ранее в Нидерландах были обнаружены две неизвестные работы Ван Гога.