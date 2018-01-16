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Культура

В Голландии обнаружены две неизвестные работы Ван Гога

16 января 2018, 23:24 , Фото: www.vangoghmuseum.nl

В Голландии обнаружены две неизвестные работы Ван Гога Сейчас оба полотна экспонируются в музее Уильяма Сингера в голландском городе Ларен.
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(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В Голландии обнаружены две неизвестные работы всемирно известного художника Винсента Ван Гога, сообщает РИА Новости.

То, что работы принадлежат Ван Гогу, удалось установить после тщательного исследования. Рисунок «Холм на Монмартре с каменоломней», датированный 1886 годом, считался произведением неизвестного художника.

Специалисты из музея Ван Гога провели тщательный анализ рисунка, рассмотрели его тематику, стиль, технику и материалы. Ранее эта работа не выставлялась и не считалась произведением Ван Гога.

Еще одна работа художника хранилась в фондах самого музея.

Сейчас оба полотна экспонируются в музее Уильяма Сингера в голландском городе Ларен.

 

 


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