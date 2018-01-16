В Голландии обнаружены две неизвестные работы Ван Гога

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В Голландии обнаружены две неизвестные работы всемирно известного художника Винсента Ван Гога, сообщает РИА Новости.



То, что работы принадлежат Ван Гогу, удалось установить после тщательного исследования. Рисунок «Холм на Монмартре с каменоломней», датированный 1886 годом, считался произведением неизвестного художника.

Специалисты из музея Ван Гога провели тщательный анализ рисунка, рассмотрели его тематику, стиль, технику и материалы. Ранее эта работа не выставлялась и не считалась произведением Ван Гога.

Еще одна работа художника хранилась в фондах самого музея.

Сейчас оба полотна экспонируются в музее Уильяма Сингера в голландском городе Ларен.