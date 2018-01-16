Димитрис Прифтис: Усталость не оправдание

(Казань, 16 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис после домашнего поражения от итальянской «Реджо-Эмилии» (69:71) не стал ссылаться на усталость своей команды, признав неудачную игру УНИКСа в нападении.

«К сожалению, мы сегодня сыграли плохо. Очень неприятное домашнее поражение. Матч был таким важным с точки зрения борьбы за лидерство в группе, теперь ситуация изменилась. Мы очень мягко сегодня играли в защите. И когда стали действовать в защите более агрессивно, то сравняли счет и вышли вперед. К сожалению, сегодня мы недостаточно эффективно сыграли в нападении, порой просто неудачно атаковали. Но впереди еще достаточно игр и мы должны поправить ситуацию», – заметил Прифтис.

Комментируя концовку матча, так похожую на развязку в недавней победной игре в Нижнем Новгороде, Прифтис признался, что Кино Колом действовал по плану, вот только не забил. «Да, мы хотели на последних секундах сыграть, как в Нижнем, но такие чудеса не случаются каждый день – там Колом забил, и мы победили, сегодня не получилось. Но мы пытались сыграть точно так же, и если бы Кино забил, я бы ему поаплодировал. Конечно, сказалась усталость, третий матч за неделю, но это не оправдание», – признал Прифтис.