Минкульт РТ по делу о неустановленных памятниках ищет в архивах документы на их заказ

(Казань, 16 января, «Татар-информ», Оксана Романова). Министерство культуры Татарстана в связи с расследованием Следственного комитета по делу о заказанных несколько лет назад, но так и неустановленных бюстах и памятниках видным деятелям республики, ведет в собственных архивах поиск документов о создании этих объектов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заместитель министра культуры РТ Светлана Персова.

«В настоящее время в Министерстве культуры Республики Татарстан ведется работа с архивами, так как решение о создании бюстов, а также их изготовление происходило более 15 лет назад. Решение о создании памятника-бюста писателю Наки Исанбету было принято в 1992 году (создан в 1995 году), памятника Мирсаиду Султан-Галиеву – также в 1992 году (полуфигура выполнена в 2002 году), памятника-бюста Хади Такташу – в 2001 году (выполнен в 2005 году). Можем сказать одно: ни одно произведение не было утеряно, все они находятся на ответственном хранении, в хорошем состоянии и в ближайшее время должны украсить собой новые музейные экспозиции», – заверила Светлана Персова.

Кроме того, заместитель министра культура заведомо подчеркнула, что перечисленные скульптуры изготовил Народный художник РТ Махмуд Гасимов, однако на этом перечень изваяний, выполненных им по заказу государства, не заканчивается.

«Только за последние годы им были созданы памятники-бюсты Хайдару Бигичеву, Рашиду Вагапову (установлены в селе Уразовка Краснооктябрьского района Нижегордской области в 2016 году), памятник-бюст Фариду Яруллину (установлен в городе Дубровно Витебской области Республики Беларусь в 2017 году). В 2017 году Махмуд Гасимов стал победителем творческого конкурса на памятник-бюст генеральному директору КАПО имени С. П. Горбунова В. Е. Копылову в Казани. Работа по его созданию начнется в 2018 году», – сказала Светлана Персова, пообещав, что о дальнейшей судьбе скульптурных портретов сообщит дополнительно.

