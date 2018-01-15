Следком проверяет Минкульт РТ из-за памятников видным деятелям Татарстана

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Следком проверяет Минкульт РТ из-за памятников троим видным деятелям Татарстана. Памятники давно изготовлены и пылятся на складе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По предварительным данным, неустановленные сотрудники Министерства культуры заказали и оплатили за счет бюджетных средств изготовление трех памятников видным деятеля Татарстана. Однако на протяжении длительного времени памятники остаются невостребованными и хранятся в складских помещениях.

Сотрудники СКР начали доследственную проверку.