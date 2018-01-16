В Казани состоялось гашение конверта в честь 200-летия Шигабутдина Марджани

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В почтовое обращение вышел маркированный конверт, посвященный 200-летию со дня рождения великого татарского богослова Шигабутдина Марджани. Торжественная церемония гашения состоялась 16 января в галерее «Хазинэ», сообщает пресс-служба «Татарстан почтасы».
Участники мероприятия погасили маркированные конверты специальным почтовым переводным штемпелем, изготовленным в честь этого события.
Директор УФПС «Татарстан почтасы» Регина Кузнецова отметила, что почтовые конверты, посвященные выдающимся деятелям культуры, науки, образования, пользуются огромным спросом среди филателистов всего мира.
На конверте изображен портрет ученого и богослова. Любой желающий сможет погасить почтовую продукцию в отделении на Кремлевской, 8.
Ранее в Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «Шигабутдин Марджани и его наследие». Всего на выставке представлено более 90 экспонатов.