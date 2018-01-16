Выставка «Шигабутдин Марджани и его наследие» открылась в Казани

(Казань, 16 января, «Татар-информ», Алия Замалеева). Сегодня в Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «Шигабутдин Марджани и его наследие».

Мероприятие проходит в рамках юбилейного года, посвященного 200-летию со дня рождения выдающегося татарского религиозного деятеля и ученого Шигабутдина Марджани, который занимает особое место в истории татарской общественной мысли и является наиболее яркой фигурой реформаторского движения XIX столетия.

В день открытия выставки осмотреть ее пришли около сотни человек: государственные, религиозные деятели, ученые, историки и многие другие.

Председатель Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев отметил, что он является частым гостем Национального музея, однако он не помнит, чтобы на открытие выставки приходило так много посетителей. «Это говорит о яркой фигуре Марджани и об интересе народа к его наследию», — подчеркнул депутат.

Совместная выставка ведущих научных учреждений Казани, хранящих мемориальные предметы, рукописи и книги, представляет вехи биографии, становление научного и богословского мировоззрения, педагогическую деятельность Ш. Марджани, актуализирует интерес к изучению его наследия и культурным традициям татарского народа.

Старший научный сотрудник Национального музея РТ Флера Даминова сообщила, что на выставке представлены бюро-секретер и дорожный сундук, книги из библиотеки Ш. Марджани.

Фотография Марджани 1874 года и личная печать из горного хрусталя, изготовленная в Стамбуле в 1864 — 1865 годах — уникальные экспонаты выставки. Печать вручили родственники богослова, сообщила Даминова. По ее словам, Шигабутдин Марджани ставил печать на всех своих книгах и документах. Также посетители смогут увидеть предметы быта: настенные часы, диван, стулья и личные вещи богослова.

Впервые широкому кругу посетителей покажут документы из Государственного архива РТ, свидетельствующие о службе и деятельности Ш. Марджани в Старокаменной мечети Казани и Казанской татарской учительской школе, среди них — метрическая книга за 1863 — 1903 годы и другие материалы.

Рукописи и прижизненные издания научных трудов, включая 2-томное фундаментальное сочинение по истории татарского народа «Мустафад ал-ахбар фи ахвал Казан ва-Булгар» («Сведения, привлеченные для истории Казани и Булгара»), переданы на экспонирование Отделом редких рукописей и книг Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского К(П)ФУ и Архивом Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ.

Всего на выставке «Шигабутдин Марджани и его наследие» представлено более 90 экспонатов.



