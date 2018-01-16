Авиарейсы из Казани в Грузию откроются в июне

(Казань, 16 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Авиарейсы из столицы Татарстана в Грузию откроются в июне. Об этом сообщил сегодня журналистам в аэропорту Казани заместитель генерального директора по коммерческим вопросам «ЮВТ-Аэро» Станислав Козленко.

«В июне казанцы получат возможность отдохнуть на Черноморском побережье Грузии, в городе Батуми», – заявил спикер.

По словам Козленко, на данный момент татарстанская авиакомпания осуществляет полеты из Казани по 20 направлениям. «Происходит расширение маршрутов», – отметил он.

Замгендиректора компании упомянул также об открывшемся в октябре прошлого года авиарейсе Казань – Калининград, который ранее выполнялся по средам и субботам. В наступившем году полеты стали реализовываться по другим дням.

«По многочисленным обращениям, поступающим в авиакомпанию, с этого года самолеты в Калининград вылетают по пятницам и воскресеньям, потому что многие хотели организовать туры выходного дня, а также отправиться в казино. Загрузка рейса сейчас составляет минимум 70 процентов. Он не попал в программу субсидирования, билеты стоят около 7 тыс. рублей», – рассказал Козленко.

Спикер не исключил, что в период проведения матчей чемпионата мира по футболу цены на авиабилеты для участников масштабного мероприятия могут быть снижены.

«Вопрос сейчас прорабатывается комиссией, возглавляемой Федеральным агентством воздушного транспорта. В случае необходимости, возможно, будут дешевые авиабилеты и дополнительные рейсы. Я думаю, так будет», – заключил представитель татарстанской авиакомпании.

Расширение сети внутреннего и международного авиасообщения – в числе стратегических инициатив Президента России Владимира Путина. Он поручил Правительству разработать в составе транспортной стратегии страны до 2030 года комплекс, посвященный развитию региональных и местных авиаперевозок в РФ.

«Расширение внутрирегиональной маршрутной сети – один из самых острых вопросов с точки зрения транспортной доступности и с точки зрения сохранения единства нашей территории. Граждане должны иметь возможность передвигаться в рамках региона не через столичные города. Для этого создана сеть предприятий, которые должны заниматься организацией этих внутренних межрегиональных перевозок, существует программа развития аэропортной сети и ведется работа по локализации производства небольших самолетов в России», – сказал глава государства.