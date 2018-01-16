Книги Радзинского, Шпинева и Дворецкой запретили на Украине

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Книги «Дочь Ленина — взгляд на историю» Эдварда Радзинского, «Записки реаниматолога» Владимира Шпинева, «Две жены для Святослава» Елизаветы Дворецкой и «Большая книга мудрости победителей» запретили читать на Украине, сообщает RT.
C таким заявлением выступил Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины.
Всего в списке запрещенных к ввозу на территорию Украины — 25 российских книг.
Ранее сказки о древнерусских богатырях попали в черный список Украины. Запрет коснулся двух книг: «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях» и «Богатырские русские сказки».