Впервые в Татарстане браконьер приговорен к 3,5 годам лишения свободы

(Казань, 16 января, «Татар-информ», Оксана Романова). Впервые в Республике Татарстан браконьеру по решению суда вынесен приговор с назначением наказания в виде 3,5 лет лишения свободы – условно. Об этом сообщил сегодня в ИА «Татар-информ» во время пресс-конференции Госкомитета РТ по сохранению и воспроизводству биоресурсов начальник Управления по надзору за использованием объектов животного мира Радик Мутахаров.

«В Черемшанском районе гражданин при помощи снегохода незаконно добыл лося. За это нарушение – впервые у нас такой прецедент – к уголовной ответственности он был привлечен на 3,5 года лишения свободы условно, плюс конфискация снегохода и возмещение ущерба 2 тыс. рублей», – констатировал Мутахаров.

Всего, как рассказал специалист Госкомитета РТ по биоресурсам, за прошлый год в Татарстане было выявлено 730 нарушений, когда для добычи диких животных использовались браконьерские методы – петли, капканы и т. д. Нарушители были привлечены к административной ответственности на общую сумму штрафов более 1 млн рублей. Кроме того, возбуждено 21 уголовное дело, 9 из которых уже окончились вынесением приговора.

«Был случай в Пестречинском районе, когда гражданин смастерил лук и с его помощью добыл двух кабанов. По уголовному делу он был привлечен к штрафу в 50 тыс. рублей, плюс возмещение ущерба 90 тыс. Кроме того, большая работа проводится по очистке водных объектов от брошенных орудий лова. За прошлый год с акватории водных объектов поднято почти 4 тыс. сетей. Если каждая сеть приблизительно 90 метров – всю республику можно опоясать этими сетями», – сказал Радик Мутахаров.

Он также разъяснил, что в республике создана правительственная комиссия во главе с заместителем Премьер-министра Василем Шайхразиевым, а в каждом муниципальном районе создана рабочая группа по выявлению фактов незаконного оборота водно-биологических ресурсов. Комиссии выявляют места несанкционированной торговли, а также браконьерские станы.

«Это строения, избушки на берегу рек, озер, которые браконьеры используют их как свою базу. За прошлый год ликвидированы 25 незаконных браконьерских станов. Сотрудниками только нашего комитета были выявлены факты незаконной торговли краснокнижниками (видами, занесенными в «Красную книгу РТ» – прим. Т-и), когда торговали стерлядью, которая у нас запрещена не только к вылову, но и к обороту – имеется в виду и содержание, и продажа. Для оборота, который должен быть обоснован, необходимо получать разрешение», – пояснил спикер.

Так, несанкционированную торговлю водными ресурсами Татарстана пресекли на Мамадышском тракте, рынке «Путник», у кафе «Малина» в Мамадыше. Нарушителей привлекли к административной ответственности. Выявление таких точек, как заверил Радик Мутахаров, будет продолжено совместно с муниципальными образованиями и контролирующими органами.

В целом же за минувший год по фактам незаконной торговли биоресурсами республики составлено 2 тыс. 750 административных штрафов. 185 мест несанкционированной торговли выявлены и ликвидированы.

