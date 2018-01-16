Госкомитет РТ по биоресурсам прогнозирует промышленный лов стерляди в реках Татарстана

(Казань, 16 января, «Татар-информ», Оксана Романова). В обозримой перспективе стерлядь покинет перечень краснокнижных видов Республики Татарстан и будет отнесена к промысловым рыбам. Такой позитивный анонс сделал сегодня в ИА «Татар-информ» во время пресс-конференции Госкомитета РТ по сохранению и воспроизводству биоресурсов начальник Управления лицензирования, госучета, кадастра и регулирования использования объектов животного мира Ринат Чиспияков.

«Тогда рыбопромысловики будут заниматься уже и промышленным ловом в пределах установленных квот», – обнадеживающе заверил Чиспияков.

Он также напомнил, что еще год назад на территории республики популяция стерляди находилась в угнетенном состоянии. В связи с этим на совете безопасности было принято решение по сохранению этого вида рыбы, а Президент РТ дал Управлению по охране животного мира поручение разработать предложения по необходимым мерам.

«Единственная форма, которая позволила бы как-то сохранить вид, – создание особо охраняемой природной территории (ООПТ). Заказник чисто рыбный, где сохраняется именно популяция стерляди. Нерестилища этой рыбы исторически сложились на территории РТ. Выделено 10 таких нерестилищ, они определены в правилах рыболовства Волжско-Каспийского бассейна, на этих территориях и было принято решение организовать особо охраняемую природную территорию», – разъяснил спикер постановление Кабинета Министров РТ от 29 декабря 2017 года, которым утверждается создание государственного природного зоологического заказника регионального значения «Нерестилище стерляди».

При этом, как подчеркнул Чиспияков, единый заказник организуется локально – только на тех 10 участках, где непосредственно есть нерестилища стерляди. Его создание, по словам начальника управления, поддержали рыбопромысловики, общественные организации рыбаков-любителей и другие структуры.

Как подчеркнул Ринат Чиспияков, «как такового запрета для рыбаков-любителей не будет: можно свободно рыбачить, но промысловая рыбалка там будет закрыта».

Чтобы создать заказник, экологам пришлось потеснить представителей добывающей отрасли. Вблизи некоторых мест нереста стерляди велась добыча нерудных ископаемых, что, учитывая специфические «требования» этой рыбы к наличию определенного грунта, течения, отрицательно сказывалось на воспроизведении вида.

«Организации, которые занимаются добычей нерудных ископаемых, тоже с пониманием отнеслись и по лицензии места добычи перенесли в другие места. Заказник создан, сейчас мы готовим только организационные моменты, определяем места для установки аншлагов», – заключил спикер.

В ближайшее время анонсирующие границы и режим ловли стерляди шлагбаумы будут установлены в местах ее нереста.

Кроме того, как сообщил Ринат Чиспияков, завершается работа по созданию в РТ еще одного ООПТ – в устье реки Меша.