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В Казани появится памятник Шигабутдину Марджани

16 января 2018, 13:04 , Фото: Салават Камалетдинов

В Казани появится памятник Шигабутдину Марджани Расположится памятник на улице Марджани, недалеко от мечети.
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(Казань, 16 января, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Казани появится памятник великому татарскому богослову, просветителю, философу, историку и востоковеду Шигабутдину Марджани. Об этом журналистам сообщил заместитель муфтия по работе с территориями, генеральный директор фонда «Вакф РТ» Мансур хазрат Джалялетдинов.

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Сегодня отмечается 200-летие со дня рождения просветителя. 2018 год объявлен ДУМ РТ Годом Марджани. В связи со знаменательной датой в республике запланирован целый ряд мероприятий. Проходить круглые столы, конференции, творческие вечера и другие мероприятия будут в течение года.

Одним из важных событий, посвященных памяти богослова, станет открытие памятника. Мансур хазрат сообщил о том, что расположится он на улице Шигабутдина Марджани, недалеко от одноименной мечети.

По словам Джалялетдинова, открытие памятника Марджани запланировано на лето. Сейчас занимаются благоустройством территории.

«Шигабутдин Марджани – это личность, которой мы гордимся», – отметил хазрат. Он подчеркнул, что ДУМ РТ не теряет связи с родственниками богослова.
 


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