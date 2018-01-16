В Казани появится памятник Шигабутдину Марджани

(Казань, 16 января, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Казани появится памятник великому татарскому богослову, просветителю, философу, историку и востоковеду Шигабутдину Марджани. Об этом журналистам сообщил заместитель муфтия по работе с территориями, генеральный директор фонда «Вакф РТ» Мансур хазрат Джалялетдинов.

Сегодня отмечается 200-летие со дня рождения просветителя. 2018 год объявлен ДУМ РТ Годом Марджани. В связи со знаменательной датой в республике запланирован целый ряд мероприятий. Проходить круглые столы, конференции, творческие вечера и другие мероприятия будут в течение года.

Одним из важных событий, посвященных памяти богослова, станет открытие памятника. Мансур хазрат сообщил о том, что расположится он на улице Шигабутдина Марджани, недалеко от одноименной мечети.

По словам Джалялетдинова, открытие памятника Марджани запланировано на лето. Сейчас занимаются благоустройством территории.

«Шигабутдин Марджани – это личность, которой мы гордимся», – отметил хазрат. Он подчеркнул, что ДУМ РТ не теряет связи с родственниками богослова.

