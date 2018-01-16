Татарстанцы смогут подать заявления о включении в список избирателей по месту нахождения

(Казань, 16 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения жители Татарстана смогут подать на портале госуслуг РФ с 31 января по 12 марта. Об этом сообщил 16 января на брифинге в Кабинете Министров РТ заместитель министра информатизации и связи РТ Тимур Зарипов.

«18 марта в стране пройдут выборы Президента РФ. Возможно, не все жители республики окажутся в этот день в своем регионе или городе. Если гражданин в день выборов будет находиться не по месту жительства, то ему нужно подать заявление в МФЦ или на портале госуслуг РФ на включение в список избирателей по тому адресу, где он будет», — отметил спикер.

Подать заявление на портале госуслуг можно благодаря учетной записи. Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) — это универсальный пароль, который можно использовать для получения госуслуг в электронном виде. Завести «Личный кабинет» ЕСИА можно в любом МФЦ.