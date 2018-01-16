В Казани почтили память Шигабутдина Марджани

(Казань, 16 января, «Татар-информ», Алия Замалеева). Сегодня, в день 200-летия со дня рождения великого татарского богослова, просветителя, мусульманского философа, историка и востоковеда Шигабутдина Марджани, мусульмане почтили его память.

С самого утра несколько десятков религиозных деятелей во главе с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным собрались на Ново-Татарском кладбище Казани у могилы Шигабутдина хазрата. Среди собравшихся – руководство Духовного управления мусульман республики, имамы из различных районов РТ, шакирды религиозных учебных заведений и др.

Участники мероприятия вспомнили о великом наследии и неординарной личности богослова. Камиль хазрат Самигуллин прочел в честь шейха Марджани аяты из Корана и совершил за него дуа.

Заместитель муфтия по работе с территориями, генеральный директор фонда «Вакф РТ» Мансур хазрат Джалялетдинов в беседе с журналистами сообщил, что в связи со знаменательной датой в день рождения выдающегося ученого в республике запланирован целый ряд мероприятий. В разных уголках Республики Татарстан пройдут тематические вечера, посвященные жизни и деятельности Шигабутдина Марджани. В Буинском, Кукморском, Мамадышском, Ютазинском, Набережночелнинском и Альметьевском медресе организуют вечера проповедей, викторины, открытые уроки, лекции и круглые столы для учащихся, имамов и всех желающих.

Также запланировано проведение всероссийских спортивных соревнований на Кубок Марджани. В связи с этим Джалялетдинов напомнил о том, что великий татарский просветитель и богослов Шигабутдин Марджани снискал славу непобедимого борца в национальной борьбе корэш.

В феврале ДУМ РТ организует международную конференцию, посвященную Марджани, сообщил Камиль Самигуллин.

Он отметил, что труды просветителя изучаются не только в религиозных учебных заведениях Татарстана, но и за рубежом. По словам муфтия РТ, Шигабутдин Марджани – не просто ученый, а ученый мирового масштаба, его студенты есть в Бахрейне, в Сирии.

«Был такой случай. Однажды ко мне обратился ученый дагестанского происхождения, получивший образований в ЮАР, который думал, что Марджани – это ученый местного масштаба. Но ознакомившись с его трудами, этот ученый понял, что Марджани – действительно великий ученый и просветитель», – вспомнил глава ДУМ РТ.

Научные труды Ш. Марджани, его сочинения не утратили своей значимости и в наше время и охватывают различные аспекты ислама, истории, культуры и жизни татарского народа. Муфтий напомнил о том, что перу Марджани принадлежат более 30 трудов, большая часть которых написана на арабском языке. В 2018 году, объявленном ДУМ РТ Годом Марджани, планируется издать его книги, сообщил Камиль хазрат.