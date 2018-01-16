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Культура

Продажи последнего альбома The Cranberries взлетели почти на миллион процентов

16 января 2018, 06:41

Выросло также число продаж сольного альбома Долорес О’Риордан под названием Are You Listening?
Вокалистка The Cranberries внезапно скончалась на 47-м году жизни

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Продажи последнего альбома рок-группы The Cranberries под названием Something Else взлетели более чем на 900 тысяч процентов после сообщений о смерти солистки Долорес О’Риордан. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на портал TMZ.

Также выросло число продаж прочих релизов группы и сольного альбома О’Риордан под названием Are You Listening?

Долорес О’Риордан была обнаружена мертвой 15 января в одном из отелей Лондона, куда приехала с группой записывать новый альбом. Певице было 46 лет, у нее осталось трое детей.


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