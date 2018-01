Продажи последнего альбома The Cranberries взлетели почти на миллион процентов

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Продажи последнего альбома рок-группы The Cranberries под названием Something Else взлетели более чем на 900 тысяч процентов после сообщений о смерти солистки Долорес О’Риордан. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на портал TMZ.

Также выросло число продаж прочих релизов группы и сольного альбома О’Риордан под названием Are You Listening?

Долорес О’Риордан была обнаружена мертвой 15 января в одном из отелей Лондона, куда приехала с группой записывать новый альбом. Певице было 46 лет, у нее осталось трое детей.