Все новости Татарстан Россия

Политика

СМИ: Бельгийские истребители поднялись в воздух для перехвата «российских самолетов»

15 января 2018, 22:26

Два бельгийских F-16 приблизились, предположительно, к российским Ту-160, пишет бельгийское издание Soir.
Китайские истребители перехватили самолет США над Восточно-Китайским морем
Из-за аварии остановлен один из реакторов АЭС «Дул» в Бельгии
Самые высокие налоги в ЕС платят жители Бельгии
Актеры Тинчуринского театра научили бельгийцев татарским танцам и песням
Индонезия готовится купить у России 6 истребителей СУ-30МК2

(Казань, 15 декабря, «Татар-информ»). Бельгийские истребители F-16 были подняты сегодня утром в воздух, чтобы сопроводить предположительно два российских самолета над акваторией Северного моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на бельгийское издание Soir.

Два бельгийских F-16 приблизились, предположительно, к российским Ту-160, пишет издание со ссылкой на неназванный военный источник. 

Бельгия с прошлой недели отвечает за безопасность воздушного пространства стран Бенилюкса, эту ответственность на себя берут по очереди бельгийские и нидерландские ВВС.

Оперативная процедура реагирования предполагает вылет в течение нескольких минут двух F-16, если будут зафиксированы неидентифицированные самолеты или летательные аппараты, с которыми потерян контакт по радиосвязи, говорится в сообщении издания.

Ранее Минобороны Великобритании сообщило о перехвате российских самолетов у британских границ. 

Минобороны России не раз заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter