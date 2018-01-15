СМИ: Бельгийские истребители поднялись в воздух для перехвата «российских самолетов»

(Казань, 15 декабря, «Татар-информ»). Бельгийские истребители F-16 были подняты сегодня утром в воздух, чтобы сопроводить предположительно два российских самолета над акваторией Северного моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на бельгийское издание Soir.

Два бельгийских F-16 приблизились, предположительно, к российским Ту-160, пишет издание со ссылкой на неназванный военный источник.

Бельгия с прошлой недели отвечает за безопасность воздушного пространства стран Бенилюкса, эту ответственность на себя берут по очереди бельгийские и нидерландские ВВС.

Оперативная процедура реагирования предполагает вылет в течение нескольких минут двух F-16, если будут зафиксированы неидентифицированные самолеты или летательные аппараты, с которыми потерян контакт по радиосвязи, говорится в сообщении издания.

Ранее Минобороны Великобритании сообщило о перехвате российских самолетов у британских границ.

Минобороны России не раз заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.