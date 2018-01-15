Военные Великобритании сообщили о перехвате российских самолетов у границ страны

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Министерстве обороны Великобритании выпустило заявление, в котором сообщило о перехвате российских самолетов у британских границ. Об этом сообщает RT со ссылкой на Sky News.

В заявлении говорится, что истребители Королевских военно-воздушных сил поднялись для перехвата с авиабазы Лоссимут в Шотландии.

«Мы можем подтвердить немедленную реакцию Typhoon на авиабазе ВВС Лоссимут. Самолеты вылетели сегодня утром, это операция в реальном времени, поэтому мы не сможем предоставить дополнительной информации до завершения миссии», — отмечает в заявлении британское военное ведомство.

В Минобороны также подчеркнули, что этот перехват российских самолетов у воздушного пространства Великобритании сал далеко не первым.