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Общество, Культура

Президент Татарстана ознакомился с Домом-музеем Марджани

15 января 2018, 18:45

Рустам Минниханов дал положительную оценку реставрации здания и выставленным в музее коллекциям.
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в ходе обхода исторического центра Казани ознакомился с Домом-музеем Шигабутдина Марджани. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Для Президента РТ была организована экскурсия по музею. Здесь представлены шамаили ручной работы и намазлык уникальной татарской тамбурной вышивки, коллекция татарской фотографии и многие другие интересные экспонаты.

Рустам Минниханов дал положительную оценку реставрации здания и выставленным в музее коллекциям. По его мнению, Дом-музей Марджани – это своего рода лицо Казани, лицо татарской нации, так как здесь представлен быт татарской просвещенной элиты XIX века.

Дом № 10 по улице Каюма Насыри был построен в 1858 году для великого татарского ученого и просветителя Шагибутдина Марджани. В 1863-м его восстановили после пожара по проекту архитектора Петра Романова.

В 2012 – 2013 годах здание было расселено по программе ликвидации ветхого жилья и реконструировано Кзыл-Юлдузским филиалом Учебно-опытного пригородного лесхоза. В октябре 2017-го дом по договору безвозмездного пользования передали Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ для организации в нем галерейного пространства имени Ш. Марджани. 


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