В Казани появится Дом национальной кулинарии

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Президенту Татарстана Рустаму Минниханову сегодня в ходе обхода исторического центра Казани представили проект Дома национальной кулинарии. О нем рассказал генеральный директор компании «Татинтер ресторантс» Зуфар Гаязов, сообщает пресс-служба главы республики.

Комплекс зданий, согласно проекту, будет включать два объекта: воссоздаваемый Дом Бикмухаметова 1883 года постройки (ул. Марджани, д. 10) и полностью новое здание (ул. Каюма Насыри, д. 5а). Здесь предполагается обустроить ресторан и кофейню, где часть блюд будет готовиться в дровяной печи. Также тут должен появиться и фермерский магазин национальных деликатесов.

Кроме того, Президент РТ посетил частный Музей чак-чака, работающий с сентября 2014 года (ул. Парижской Коммуны, д. 18). В принадлежащем республике объекте культурного наследия – Доме купца Бигаева на основе аутентичных фотографий воссоздан быт татарского купеческого дома конца XIX – начала XX веков. В музее работает лавка, где можно попробовать и купить чак-чак, баурсак и другие татарские блюда.

Рустаму Минниханову рассказали о предлагаемых туристам услугах и о познавательной программе, включающей мастер-классы по приготовлению блюд татарской кухни.

Также лидер республики осмотрел соседний участок (ул. Парижской Коммуны, д. 18), где компания-собственник собирает реконструировать здание. Он ознакомился с представленным проектом и одобрил его.