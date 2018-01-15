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В Казани появится Дом национальной кулинарии

15 января 2018, 18:31 , Фото: president.tatarstan.ru

В Казани появится Дом национальной кулинарии Проект Дома национальной кулинарии представили Президенту РТ Рустаму Минниханову.
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Президенту Татарстана Рустаму Минниханову сегодня в ходе обхода исторического центра Казани представили проект Дома национальной кулинарии. О нем рассказал генеральный директор компании «Татинтер ресторантс» Зуфар Гаязов, сообщает пресс-служба главы республики.

Объезд Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым объектов в историческом центре г. Казани. Фото Марсель Бадыкшин

Комплекс зданий, согласно проекту, будет включать два объекта: воссоздаваемый Дом Бикмухаметова 1883 года постройки (ул. Марджани, д. 10) и полностью новое здание (ул. Каюма Насыри, д. 5а). Здесь предполагается обустроить ресторан и кофейню, где часть блюд будет готовиться в дровяной печи. Также тут должен появиться и фермерский магазин национальных деликатесов.

Объезд Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым объектов в историческом центре г. Казани. Фото Марсель Бадыкшин

Кроме того, Президент РТ посетил частный Музей чак-чака, работающий с сентября 2014 года (ул. Парижской Коммуны, д. 18). В принадлежащем республике объекте культурного наследия – Доме купца Бигаева на основе аутентичных фотографий воссоздан быт татарского купеческого дома конца XIX – начала XX веков. В музее работает лавка, где можно попробовать и купить чак-чак, баурсак и другие татарские блюда.

Объезд Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым объектов в историческом центре г. Казани. Фото Марсель Бадыкшин

Рустаму Минниханову рассказали о предлагаемых туристам услугах и о познавательной программе, включающей мастер-классы по приготовлению блюд татарской кухни.

Также лидер республики осмотрел соседний участок (ул. Парижской Коммуны, д. 18), где компания-собственник собирает реконструировать здание. Он ознакомился с представленным проектом и одобрил его. 


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