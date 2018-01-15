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Рустам Минниханов ознакомился с отреставрированной аптекой Бренинга

15 января 2018, 18:16 , Фото: president.tatarstan.ru

Рустам Минниханов ознакомился с отреставрированной аптекой Бренинга Реставрационные работы в здании завершились в сентябре 2017 года.
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в ходе обхода исторического центра Казани ознакомился с отреставрированной аптекой Бренинга – объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Объезд Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым объектов в историческом центре г. Казани. Фото Марсель Бадыкшин

Сейчас в одной из старейших аптек Татарстана не только ведется торговля медицинскими препаратами, но и размещены стенды, посвященные истории здания. Воссоздан аутентичный интерьер. О ходе реставрации Президенту РТ рассказал генеральный директор АО «Татхимфармпрепараты» Тимур Ханнанов – именно этому предприятию принадлежит аптека.

Объезд Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым объектов в историческом центре г. Казани. Фото Марсель Бадыкшин

Аптека на Большой Проломной улице (ныне ул. Баумана, д. 49) известна в Казани с середины XIX века. Заведение Иоанна Бренинга долгие годы считалось лучшим в городе. После революции 1917 года аптека стала государственной и продолжила свою работу. До 2012 года работали часы на фасаде здания. В 2012-м же и начались реставрационные работы.

Объезд Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым объектов в историческом центре г. Казани. Фото Марсель Бадыкшин

Через пять лет, в сентябре 2017-го, аптека возобновила свою работу. Вновь пошли и часы на ее фасаде. 


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