Рустам Минниханов ознакомился с отреставрированной аптекой Бренинга

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в ходе обхода исторического центра Казани ознакомился с отреставрированной аптекой Бренинга – объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Сейчас в одной из старейших аптек Татарстана не только ведется торговля медицинскими препаратами, но и размещены стенды, посвященные истории здания. Воссоздан аутентичный интерьер. О ходе реставрации Президенту РТ рассказал генеральный директор АО «Татхимфармпрепараты» Тимур Ханнанов – именно этому предприятию принадлежит аптека.

Аптека на Большой Проломной улице (ныне ул. Баумана, д. 49) известна в Казани с середины XIX века. Заведение Иоанна Бренинга долгие годы считалось лучшим в городе. После революции 1917 года аптека стала государственной и продолжила свою работу. До 2012 года работали часы на фасаде здания. В 2012-м же и начались реставрационные работы.

Через пять лет, в сентябре 2017-го, аптека возобновила свою работу. Вновь пошли и часы на ее фасаде.