В Татарстане за год на четверть увеличились работы по восстановлению лесов

(Казань, 15 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Лесовосстановительные работы в Татарстане в прошлом году проведены на общей площади 2815 га. В целом объем лесовосстановления по сравнению с 2016 годом вырос на 27 процентов, что обусловлено увеличением площади под посадку. Об этом сообщил сегодня на заседании коллегии Минлесхоза РТ глава ведомства Алмас Назиров.

По словам докладчика, в республике в прошедшем году искусственная посадка леса проведена на площади свыше 1,8 тыс. га, что на 12 процентов больше уровня 2016 года.

За прошлый год расчетная лесосека (разрешенный годовой объем заготовки древесины рубками в пределах определенной территории и хозяйственной секции) освоена в объеме 963 тыс. куб. м, или 40 процентов, отметил Назиров. «Этого мало, но из года в год наблюдается увеличение процента использования этого объема. В 2016 году показатель составлял 36 процентов», – добавил он.

«Рубки ухода за лесом и санитарные рубки проведены на площади 21 тыс. га, что на 6 процентов больше показателя предыдущего года. Заготовлено ликвидной древесины 674 тыс. куб. м, выполнение составило 95 процентов против 90 в 2016 году. Рубки ухода в молодняках проведены на площади 7,7 тыс. га, или на 100 процентов к предусмотренному плану», – констатировал министр лесного хозяйства РТ.

За год заготовлено древесины гражданами по договорам купли-продажи на собственные нужды, арендаторами и представителями малого и среднего бизнеса более 270 тыс. куб. м. Это 19 процентов от объема расчетной лесосеки и на 6 процентов выше уровня 2016 года, рассказал он.

«В соответствии с поручением Президента Татарстана договора-поставки древесины пролонгированы на 2018 год общим объемом 522 тыс. куб. м, – подчеркнул Назиров. – Министерством также оказывается поддержка татарстанским перерабатывающим предприятиям».