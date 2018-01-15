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В Год экологии в Татарстане высадили 3 млн молодых деревьев

15 января 2018, 19:18 , Фото: Рамиль Гали

В Год экологии в Татарстане высадили 3 млн молодых деревьев Более 70 тыс. татарстанцев приняли участие в акциях «День посадки леса» и «Неделя леса».
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(Казань, 15 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Год экологии лесоводами Татарстана были проведены природоохранные акции «День посадки леса» и «Неделя леса». В результате в 2017-м были посажены 3 млн молодых деревьев на площади 774 га. Об этом сообщил сегодня на заседании коллегии Минлесхоза РТ глава министерства Алмас Назиров.

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По словам докладчика, в акциях приняли участие более 70 тыс. татарстанцев.

За время проведения акций из лесного фонда республики было вывезено 60 т твердых бытовых отходов, собрано 300 куб. м сухих поваленных деревьев. 


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