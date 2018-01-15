В Год экологии в Татарстане высадили 3 млн молодых деревьев

(Казань, 15 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Год экологии лесоводами Татарстана были проведены природоохранные акции «День посадки леса» и «Неделя леса». В результате в 2017-м были посажены 3 млн молодых деревьев на площади 774 га. Об этом сообщил сегодня на заседании коллегии Минлесхоза РТ глава министерства Алмас Назиров.

По словам докладчика, в акциях приняли участие более 70 тыс. татарстанцев.

За время проведения акций из лесного фонда республики было вывезено 60 т твердых бытовых отходов, собрано 300 куб. м сухих поваленных деревьев.