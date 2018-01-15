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Лесному фонду Татарстана за 2017 год нанесен ущерб на 11,5 млн рублей

15 января 2018, 17:09 , Фото: Рамиль Гали

Лесному фонду Татарстана за 2017 год нанесен ущерб на 11,5 млн рублей Количество выявленных нарушений лесного законодательства по сравнению с 2016 годом увеличилось на 21 процент.
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(Казань, 15 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Лесному фонду Татарстана за завершившийся 2017 год был нанесен ущерб на 11,5 млн рублей. Об этом сообщил сегодня на заседании коллегии Минлесхоза РТ глава министерства Алмас Назиров.

Лесное законодательство продолжает нарушаться, несмотря на предпринимаемые меры. Всего в 2017-м в республике зарегистрированы 905 случаев нарушений, отметил докладчик.

Заседания коллегии Минлесхоза РТ об итогах работы.

Количество выявленных нарушений лесного законодательства по сравнению с 2016 годом увеличилось на 21 процент. Выявляемость нарушителей достигла 96 процентов, добавил он.

По словам министра, в прошлом году состоялись 42 плановые и 29 внеплановых проверок на исполнение ранее выданных предписаний. Составлены более 870 протоколов об административных правонарушениях, по которым виновные привлечены к ответственности.

Заседания коллегии Минлесхоза РТ об итогах работы.

«По незаконным рубкам в следственные органы направлены 28 материалов для установления виновных и возбуждения уголовных дел. В текущем году инспекторскому составу нужно усилить работу по своевременному выявлению лесонарушений», – подчеркнул Назиров.


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