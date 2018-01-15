Премьер-министр РТ призвал активнее привлекать молодежь к акциям по охране леса

(Казань, 15 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Необходимо еще активнее привлекать добровольные молодежные организации, студентов к участию в природоохранных акциях и работе в лесном фонде республики. Об этом заявил сегодня на заседании коллегии Минлесхоза РТ Премьер-министр республики Алексей Песошин. Он напомнил, что Президент России 2018-й объявил Годом добровольца и волонтера.

Санитарное состояние лесных массивов требует повышенного внимания и своевременного реагирования, сказал глава татарстанского Правительства.

Он подчеркнул, что в Год экологии в Татарстане особое внимание уделялось лесовосстановительным работам. Всего в 2017 году было посажено новых лесов на площади около 4 тыс. га. Для этих целей было использовано около 16 млн штук посадочного материала.

Премьер-министр упомянул, что для улучшения состояния окружающей среды Минлесхозом Татарстана были проведены природоохранные акции: «День посадки леса», «Неделя леса», «Чистые леса Татарстана», «Сельхозпалы под контроль! Сохраняя леса, сохраняем Россию». Участие в них приняли более 200 тыс. татарстанцев.

«Лесовосстановление – одно из важнейших направлений деятельности министерства. На много лет вперед перед лесоводами стоит задача улучшения качества породного состава и повышение продуктивности лесов», – отметил Песошин.

По его словам, с 2013 года на территории особой экономической зоны «Алабуга» турецкой компанией «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» реализуется проект по переработке древесины.

«В рамках заключенных договоров подведомственными учреждениями министерства в 2017 году на завод было отгружено 518 тыс. куб. м древесины, что составило рост на 19 процентов по отношению к 2016 году. Есть потенциал и в 2018 году. Необходимо продолжить поставки древесины на завод и работы по модернизации материально-технической базы лесных хозяйств. Перед министерством стоит задача по дальнейшему развитию этого большого инвестиционного проекта», – заметил Песошин.

Особое внимание, по его мнению, необходимо уделить развитию малого и среднего бизнеса в лесной отрасли. «Это поиск новых форм привлечения в части лесопереработки, рекреационной и других видов деятельности», – пояснил глава Правительства РТ.

Песошин заявил, что немаловажную роль в профориентации и воспитательной работе с детьми имеет деятельность школьного лесничества. В республике на сегодня действует 35 школьных лесничеств, которые объединяют более тысячи ребят.

Ранее Президент России Владимир Путин неднократно отмечал важность охраны лесов, развития лесного хозяйства и лесной промышленности. Среди приоритетных задач, поставленных главой государства, – сохранение и увеличение лесных площадей, защита леса от незаконной вырубки, развитие научного потенциала лесной промышленности.

«Ключевое значение имеет охрана, защита и воспроизводство леса. Россия – крупнейшая лесная держава. Можно сказать, что это ключевой фактор поддержания экологического равновесия на планете. Лес нужно спасать от незаконных вырубок. Необходимо устранить дисбаланс между лесным хозяйством и лесной промышленностью. Мы также обязаны добиться инвестиционной привлекательности лесного комплекса», – говорил Владимир Путин.