Алексей Песошин заявил о фактах самовольного захвата земель лесного фонда Татарстана

(Казань, 15 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане выявлены случаи самовольного захвата земель лесного фонда, попытки вырубки леса и освоения земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Об этом заявил сегодня на заседании коллегии Минлесхоза РТ Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Глава татарстанского Правительства подчеркнул, что лесная отрасль республики в целом сохраняет высокие темпы работы и имеет серьезные перспективы развития, однако существует ряд проблемных вопросов. В первую очередь это проблема кадастрового учета земель лесного фонда и установление границ лесничеств, заметил Песошин.

«В Татарстане на кадастровый учет поставлено чуть более 18 процентов лесных земель. В настоящее время кадастровые работы на землях лесного фонда проводятся на территории восьми лесничеств. Выявлены случаи самовольного захвата земель лесного фонда, попытки вырубки леса и освоения земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Министерству лесного хозяйства совместно с территориальным Управлением Росимущества в РТ необходимо обратить особое внимание на решение этой многолетней проблемы», – сказал он.

Министр лесного хозяйства РТ Алмас Назиров сообщил, что за прошлый год на учет в государственном лесном реестре поставлены 473 лесных участка. Министерство подало заявку на включение в план Рослесхоза на этот год работ по установлению границ 22 лесничеств республики.