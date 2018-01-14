Актриса фильма «Злая шутка» попала в базу данных «Миротворца»

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Актриса Диана Пожарская внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за нарушения государственной границы Украины, сообщает RT.
Диана Пожарская – российская киноактриса, получившая известность после премьеры сериала «Отель Элеон» (продолжение популярного телевизионного сериала «Кухня»), где сыграла боевую горничную Дашу.
В 2016 году Пожарская сыграла главную роль в фильме «Злая шутка».
Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых редакция портала называет «изменниками родины».
Помимо Пожарской, в базу данных «Миротворца» включены имена различных российских и зарубежных деятелей культуры, писателей, актеров, певцов, режиссеров. Среди них – Тина Канделаки, Сами Насери, Ивар Калныньш, Владимир Кузьмин, Жерар Депардье, Юрий Куклачев и многие другие.