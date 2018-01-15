Турция осудила создание «сил безопасности» в Сирии

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Власти Анкары осуждают планы США по созданию «сил безопасности границы» в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Турции.

«Продолжение сотрудничества США с YPG, которое противоречит их собственным обязательствам, подвергают риску нашу нацбезопасность и территориальную целостность Сирии, и это неприемлемо. Осуждаем упорство США в этом ошибочном подходе и еще раз напоминаем, что Турция решительно настроена на устранение любых угроз по отношению к ней и имеет для этого все возможности», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Проамериканская антитеррористическая коалиция создает на подконтрольной территории в Сирии так называемые «силы охраны границы». В этом участвуют «Сирийские демократические силы» (СДС), сообщил ранее представитель пресс-службы коалиции Томас Вил.

Сейчас на первом этапе проходят подготовку около 230 человек, конечная цель — создать численность сил примерно в тридцать тыс. человек, рассказал Вил.

Силы охраны границы развернутся вдоль долины реки Евфрат — на западной окраине сирийской территории, которую контролирует СДС, и вдоль иракской и турецкой границ, добавил он.