Старцева: В первом сете мы дожали соперника, а дальше все пошло по накатанной

(Казань, 14 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Волейболистка казанского «Динамо» Евгения Старцева после победы над «Енисеем» в чемпионате страны заявила, что переломным моментом игры стала концовка первой партии.

«По ходу игры мы чувствовали себя нормально, более-менее. Может быть, в начале много допускали ошибок, поэтому было непросто. По поводу перелетов и переездов... У нас нет другого выбора, мы играем в Лиге чемпионов, и от этих переездов мы никуда не денемся. Сегодня мы выходили на площадку с настроем на хорошую игру и на победу. Переломный момент матча? В первой партии мы только в концовке сумели оторваться в счете, дожали их до конца. Дальше все пошло, так сказать, по накатанной. Иногда бывает, что при большом отрыве немного теряешь концентрацию, но мы работаем над этим. Нужно до конца доводить свою игру и работать над своими взаимодействиями. Большое количество замен у соперника? Это не стало сюрпризом – мы просматривали всех игроков, разбирали. Поэтому мы знали, кто выходит на площадку и как против них играть», – подчеркнула волейболистка.