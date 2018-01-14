Волейболистки казанского «Динамо» в третий раз в сезоне обыграли «Енисей»

(Казань, 14 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» одержал победу в «римейке» финала Кубка России-2017 – на своей площадке подопечные Ришата Гилязутдинова обыграли красноярский «Енисей». Для волейболисток из столицы Татарстана эта победа над командой Сергея Голотова стала уже третьей в сезоне: помимо решающего матча национального Кубка «динамовки» обыграли этого соперника и в первом круге чемпионата страны.

Волейболистки из столицы Татарстана вернулись домой после затяжного вояжа по маршруту Казань – Челябинск – Кошалин: в Польше «динамовки» неожиданно для многих не оставили шансов местному «Хемику», обыграв его в трех партиях. Таким образом, перед матчем против «Енисея» подопечные Гилязутдинова возглавляли и чемпионат России, и группу С в Лиге чемпионов. Ключом к этой победе стала мощная силовая подача, которая есть в арсенале Натальи Маммадовой и Ирины Воронковой – по словам главного тренера «Хемика» Якуба Глущака, в польской лиге так не подает никто.

У «Енисея» дела идут чуть хуже: команда расположилась на третьем месте в национальном чемпионате, пропустив вперед лишь «динамовские» коллективы Казани и Москвы. После проигранного финала Кубка России подопечные Голотова слегка сдали – красноярские девушки уступили не хватающей с неба звезд «Ленинградке» (1:3), после чего потерпели поражение от московского «Динамо». Правда, перед выездом в Казань «Енисей» сумел вернуть себе победный настрой, обыграв финскую «Хямеэнлинну» в Кубке ЕКВ (3:0). Это обстоятельство давало надежду на борьбу в казанском матче, быть может, и за пределами трех партий.

Что касается стартовых составов, то в обеих командах обошлось без сюрпризов. У «Динамо» с первых минут на площадку отправились связующая Евгения Старцева, блокирующие Марина Марюхнич и Ирина Королева, доигровщицы Ирина Воронкова и Элица Василева, диагональная Наталья Маммадова и либеро Екатерина Уланова. В стартовой шестерке гостей вышли доигровщицы Мария Фролова и Виктория Русакова, связующая Александра Перетятько, диагональная Наталья Малых, блокирующие Яна Манзюк и Екатерина Ефимова, а также либеро Светлана Крючкова.

Надежды на борьбу оправдались с самого начала матча во многом за счет ошибок хозяев площадки – дважды в атаке ошиблась Маммадова, один раз не смогла забить Василева. В итоге преимущество «Динамо» к первой технической паузе составляло всего одно очко. Маммадова, казалось, чуть не попала в игру: сразу после тайм-аута она в комфортных условиях вновь атаковала в аут. У «Енисея» заработал блок – тандем Манзюк – Перетятько дважды за три розыгрыша остановил Воронкову, подстраховать которую подруги по команде не смогли.

Красноярские девушки вышли было вперед, но на подаче Старцевой «динамовки» -1 превратили в +3. Голотов оперативно отреагировал на такую ситуацию тайм-аутом, и его подопечные после перерыва смогли не отпустить хозяев в отрыв. Маммадова по-прежнему смотрелась в атаке не очень убедительно – в одном из эпизодов ее одиночным (!) блоком остановила Фролова, сократив отставание своей команды до минимума (17:16). Решающие очки в этом сете казанские девушки заработали также на блоке: дважды зачехлили Русакову, затем выписали еще один «чехол» Малых. Эйс Старцевой в следующем розыгрыше окончательно закрыл вопрос о лучшем в сете (23:18), победу в котором одержали хозяева площадки.

Начало второго сета гости натуральным образом провалили, да так, что Голотову пришлось использовать тренерский тайм-аут еще до первого технического. Его команда «горела» со счетом 2:7 и даже не помышляла о какой-то контригре. Видимо, «динамовки» не слишком хотели надолго задерживать своих поклонников в Центре волейбола. Однако наставник «Енисея» провел несколько перестановок, и замены помогли его команде сделать счет на табло чуть более приличным (13:9). К середине второго сета у гостей из стартового состава на площадке остались лишь Манзюк и Малых, а места остальных заняли резервисты. Возможно, таким образом Голотов решил дать отдохнуть своим лидерам перед третьим сетом.

«Динамо» же по ходу партии работало, как швейцарские часы, – командный механизм был настолько отлажен, что быстро помог хозяевам вернуть «неприличное» преимущество в счете (18:9). Похоже, подопечные Гилязутдинова накануне смотрели матч «Зенита» и «Газпром-Югры», первую партию которого казанские парни взяли со счетом 25:10. Такой разгром «динамовкам» повторить не удалось, но победа во втором сете получилась более чем уверенной.

В третьей партии Голотов оставил на паркете тех, кто заканчивал второй сет, но это никак не изменило игру его команды – красноярские девушки по-прежнему много ошибались, причем в простых ситуациях. К первому техническому перерыву хозяева вели со счетом 8:4, а сразу после него совершили рывок 4:1. Уже к середине партии игру можно было заканчиваете совсем – двукратное преимущество подопечных Гилязутдинова ко второй технической паузе (16:8) выглядело как приговор, не подлежащий обжалованию. После перерыва «динамовки» привели его в исполнение: «Енисей» просто рассыпался и позволил сопернику делать все, что он хочет. К чести хозяев, они даже при отрыве в 12 (!) очков показывали свой безупречный настрой на игру – команда вела со счетом 21:9, но при этом Королева пласталась в защите, а Воронкова ценой невероятных усилий спасала мяч у рекламных щитов. Повтор рекорда «Зенита» все же состоялся – 25:10 в третьей партии и 3:0 в пользу «Динамо».

Волейбол, женщины. Чемпионат российской Суперлиги сезона 2017/2018. 13-й тур.

«Динамо-Казань» – «Енисей» – 3:0 (25:18, 25:16, 25:10).