При разминировании сирийского Акрибата обнаружена археологическая находка

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). При разминировании сирийского Акрибата военные САР обнаружили археологическую находку. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на агентство SANA.
Найденное мозаичное панно размером 7 на 7 метров принадлежит к византийскому периоду. В настоящее время мозаику извлекают из земли археологи.
После того как ученые закончат работу, в свои дома позволят вернуться жителям Акрибата.
Ранее в Мексике исследователи из Национального института антропологии и истории обнаружили на дне озера у подножия вулкана Истаксиуатль древнее каменное святилище ацтеков, которое могло служить моделью Вселенной.