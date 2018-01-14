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Культура

При разминировании сирийского Акрибата обнаружена археологическая находка

14 января 2018, 18:17

Найденное мозаичное панно размером 7 на 7 метров принадлежит к византийскому периоду.
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(Казань, 14 января, «Татар-информ»). При разминировании сирийского Акрибата военные САР обнаружили археологическую находку. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на агентство SANA.

Найденное мозаичное панно размером 7 на 7 метров принадлежит к византийскому периоду. В настоящее время мозаику извлекают из земли археологи.

После того как ученые закончат работу, в свои дома позволят вернуться жителям Акрибата.

Ранее в Мексике исследователи из Национального института антропологии и истории обнаружили на дне озера у подножия вулкана Истаксиуатль древнее каменное святилище ацтеков, которое могло служить моделью Вселенной.


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