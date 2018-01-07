В Мексике обнаружили построенную ацтеками модель Вселенной

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). В Мексике исследователи из Национального института антропологии и истории обнаружили на дне озера у подножия вулкана Истаксиуатль древнее каменное святилище ацтеков, которое могло служить моделью Вселенной, пишет «Лента.ру» со ссылкой на International Business Times.

Святилище находится на высоте порядка четырех тыс. метров на дне озера, оно выложено из камней разного размера, расположение которых повторяет расположение звезд и галактик.

Святилище создает оптический эффект: глядя на камни, кажется, что они плавают на поверхности воды, а не лежат на дне.

«Оптический эффект и структура объекта говорят о том, что это место было миниатюрной моделью Вселенной, древнего понимания времени и пространства. Оно также согласуется с ацтекскими мифами о создании мира. Согласно им в древности не было суши. Морское чудовище Сипактли жило в первобытном океане, а затем из его туловища боги создали небо и землю», — цитирует издание археолога Ириса-дель-Росио Эрнандеса Баутиста.