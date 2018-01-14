Депутат ГД предложил признать недействительным договор о партнерстве с Украиной

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Российско-украинский договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, подписанный в 1997 году, следует признать недействительным в части обозначения границ двух государств. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, сообщает РИА «Новости».

Согласно договору, Крым и Севастополь являются украинскими территориями, а с тех пор реалии изменились, пояснил депутат.

По его словам, документ основывается на понятиях дружбы, сотрудничества и партнерства. А нынешние отношения двух стран ими не отличаются. Поэтому оговоренные в договоре вопросы надо решать заново.

«Поэтому лично я буду предлагать и предлагаю уже, <…> что нам нужно, по крайней мере, в части этого договора, его денонсировать – в части, касающейся статьи второй, а именно признания границ», – отметил Затулин.

Ранее Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Президенту РФ Владимиру Путину вместе с техникой вернуть стране и сам полуостров.