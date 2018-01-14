СМИ: Турция перебросила тяжелую военную технику на границу с Сирией

(Казань, 14 января, «Татар-информ») Турция направила колонну военной техники к границе с Сирией после призыва сдаться, с которым в субботу Президент Тайип Эрдоган обратился к курдским отрядам «Сил народной самообороны» (СНС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

Среди техники было и пять танков, которые транспортировали на грузовых машинах, тяжелую военную технику направили, чтобы усилить приграничный контингент, следует из данных Агентства.

Вчера ВС Турции открыли ответный артиллерийский огонь по позициям «Сил народной самообороны», говорится в сообщении информагентства.