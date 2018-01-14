В России прокомментировали данные о возможном обращении Порошенко в ФСБ

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Киев будет называть фейком даже правдивые данные, но в данном случае, скорее всего, речь идет все же о фальсификации, считает политолог Александр Асафов. Такое мнение выразил эксперт в разговоре с Russia Today по поводу заявления администрации Президента Украины Петра Порошенко о том, что обнародованные ранее в СМИ документы, в которых глава государства якобы обращался в ФСБ, являются подделкой.

«Я думаю, что это серия документов, которые сделаны в настоящее время. И они нужны для политического давления на Порошенко, нанесения максимального репутационного ущерба, поскольку в глазах украинских политических элит сотрудничество с Россией гораздо более чудовищно для репутации, чем, например, людоедство», — сказал эксперт.

К публикации этих материалов может быть причастен бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, предположил политолог.

«Дело в том, что господин Саакашвили из Грузии. Он выступает с яркой критикой Порошенко и, в принципе, думаю, готов занять его место. Хотя это несбыточная мечта, но его американские кураторы ему именно так объяснили — что это возможно, что это является конечной целью. Кроме того, Грузия в сознании граждан Украины, которые так или иначе занимаются политикой, является страной дружественной... То есть это для придания документам правдивости», — сказал Асафов.

Ранее телеканал «Рустави 2» опубликовал заявление, датированное 2007 годом, якобы принадлежащее Порошенко, в котором он обещает не совершать действий против России.

В администрации Президента Украины эти документы назвали «низкопробной подделкой и фейком».