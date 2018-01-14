Киев назвал фейком обещание Порошенко не вредить России

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Обращение Президента Украины Петра Порошенко к ФСБ, в котором он якобы пообещал не совершать действий против России, является «низкопробной подделкой», которую просто проверить. Такое заявление опубликовано на официальном сайте украинского Президента.

Ранее копия обращения Порошенко, датированная 2007 годом, оказалась в распоряжении телекомпании «Рустави-2». В обращении Порошенко также отметил, что привлекает крупные инвестиции для завода «Рошен» в российских интересах.

«Обнародованные так называемые документы от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании „Рустави-2“ спецслужбой России», — говорится в сообщении.

На «провал ФСБ» указывает тот факт, что Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены, отмечает пресс-служба Президента Украины.

Администрация Порошенко надеется, что СМИ, которые опубликовали фейковую информацию, извинятся публично.