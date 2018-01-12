Спортивная драма «Движение вверх» собрала 1,5 млрд рублей

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Кассовые сборы драмы российского производства «Движение вверх» составили более 1,5 млрд рублей в отечественном прокате. Об этом сообщает Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах.



Фильм «Движение вверх» основан на реальных событиях. В основе сюжета победа советских баскетболистов на Олимпиаде 1972 года над сборной США, которые были повержены впервые за 36 лет. За три секунды до окончания матча баскетболисты советской сборной, уступая в счете, вырвали победу у соперников, опередив их на одно очко – 51:50.



В фильме сыграли Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров и другие.



Ранее сообщалось, что Роскомнадзор удалил пиратские копии российского фильма со 147 интернет-ресурсов. Также сотрудники ведомства заблокировали 20 интернет-ресурсов, которые после уведомления Роскомнадзора не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильмов.