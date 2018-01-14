Клинцевич прокомментировал слова отставного украинского генерала о военной технике из Крыма

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич посоветовал бывшему заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорю Романенко «лучше молчать, чем говорить» в ответ на предположение Романенко о том, что в России могут заложить в корабли, предназначенные для передачи Украине, «скрытые подрывные устройства». Свое заявление Клинцевич сделал на странице в Facebook.

Ранее Романенко в интервью изданию «Апостроф», комментируя предложение Путина о передаче военной техники из Крыма Украине, сказал, что корабли могут быть заминированы, «как это делали немцы и итальянцы после Второй мировой войны».

«Что, называется, лучше молчать, чем говорить. Может, тогда и за умного сойдешь. Что касается нынешних и бывших киевских руководителей, то уже нет никакого смысла проверять наличие в их головах „скрытых подрывных устройств“ — они уже давно сработали», — прокомментировал российский сенатор слова Романенко, отметив, что «украинский генерал испугался принимать военную технику из Крыма».