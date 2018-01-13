Отставной украинский генерал предложил проверить на взрывные устройства технику из Крыма

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Россия может заложить в военную технику, которая будет передаваться Украине из Крыма, взрывные устройства, поэтому она должна пройти тщательную проверку.

Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ в 2006 – 2010 годах, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко в интервью изданию «Апостроф».

Отставной генерал сослался на послевоенный опыт, когда подобную практику якобы использовали проигравшие Вторую мировую войну итальянцы и немцы.

В качестве примера Романенко упомянул гибель переданного СССР итальянского линейного корабля «Новороссийск» (ранее «Джулио Чезаре») в 1955 году. Тогда причиной катастрофы, случившейся на рейде Севастополя, был признан взрыв донной мины, но выдвигалась и версия диверсии.

По мнению бывшего замначальника украинского Генштаба, на Крымский полуостров следует направить группу экспертов, которая должна будет оценить состояние техники.

Ранее Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть на Украину всю военную технику, которая осталась в Крыму с 2014 года. Процесс возврата тогда был прерван из-за конфликта в Донбассе.