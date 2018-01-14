Александр Сладковский: В музыке, как и в спорте, не может быть высших достижений без юниорских школ

(Казань, 14 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Накануне вечером, 13 января, большим концертом Молодежный симфонический оркестр Республики Татарстан отметил свой первый юбилей. Коллектив, основанный в 2012 году из десятка одаренных учеников музыкальных школ, сегодня завоевывает одну награду за другой и привозит премии и звания из многих стран Европы. Художественный руководитель ГСО РТ, народный артист России и один из основателей МСО РТ Александр Сладковский поздравил коллектив с пятилетием со дня основания и рассказал агентству о том, как начиналась история первого в республике сводного молодежного оркестра.

«Зачем нужен спорт высших достижений? И разве может жить спорт высших достижений без юниорских команд и школ? Создавая молодежный оркестр, мы старались сформировать среду в том виде, в котором в мире она уже давно существует. Пять лет назад существовал Симфонический оркестр Татарстана, а молодежного оркестра не было. Он, конечно, был в консерватории, в училище, но эти коллективы скорее были следствием наладки учебного процесса, это не имеет отношения к институции. В мире, по всей Европе есть молодежные оркестры. Я часто работал с Оркестром Национальной академии Санта-Чечилия в Риме, при котором также существует молодежный оркестр, в составе которого около 300 человек. Это говорит о подрастающем поколении, создании среды, в которой закладывается фундамент, а фундамент – это всегда молодежное движение. В музыке, как и в спорте, – подчеркнул маэстро. – Идея создания коллектива лежала на поверхности, как и все идеи, реализуемые ГСО за почти восемь лет моего пребывания здесь».

Юниор-оркестр, как вспоминает Александр Сладковский, появился во многом благодаря инициативе на тот момент начальника управления культуры исполкома Казани Айгуль Горнышевой, которая сейчас руководит Казанским ТЮЗом. Именно она пять лет назад, полная энтузиазма, предложила руководителю ГСО РТ совместный проект. Так, идея родилась за столом в кабинете чиновника, которая не только поддержала юниор-оркестр на этапе «зарождения», но и собрала рабочую группу из руководителей всех музыкальных учебных заведений города. Буквально через несколько недель вопрос был решен – положено начало работе Молодежного оркестра Татарстана.

«Мы попали в точку, началось движение, а когда начинается движение, значит, идея правильная. Нужно было все это собрать воедино: педагогов, детей. Я хорошо помню первые репетиции, тогда оркестр состоял, на моей памяти, человек из тридцати, не больше, собирали по крупицам, искали каждого музыканта. Сейчас я уже не курирую их, по началу с бессменным художественным руководителем Светланой Лось мы что-то обсуждали, подбирали репертуар, я приглашал их во все свои проекты. Мы помогаем им материально. Мне очень приятно, что за пять лет они объездили большое количество стран, представляли Татарстан. То, что мэр Казани Ильсур Раисович Метшин лично патронирует оркестр, о многом говорит», – подчеркнул Сладковский.

Оркестр многое значит не только для самих маленьких оркестрантов, но и для музыкальной среды города, республики, отметил маэстро. В юниор-оркестре получают закалку те, кто через несколько лет может пополнить ряды городских музыкальных коллективов, а возможно, и ГСО РТ. В музыкальной среде Казани формируется институт преемственности и взращивания новых молодых музыкантов.

«Дети, играя в молодежном оркестре, начинают воспринимать музыку по-другому. Это не просто какая-то обязаловка, где ты должен играть этюды, ходить с бабушкой за ручку со скрипочкой непонятно для чего по зимним улицам в мороз. Все сразу приобретает смысл, – считает руководитель ГСО РТ. – Педагог реализуется, поскольку его дети не просто играют раз в полгода отчетный концерт или технический зачет, они в оркестре получают удовольствие от совместного музицирования. Это большое дело, которое меняет культурную среду. Дети после школы не просто валяют дурака, а заняты серьезным делом – играют в оркестре, и не просто в оркестре, а в оркестре Республики Татарстан».