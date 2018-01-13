Юниор-оркестр РТ отметил юбилей: награды Метшина, воспоминания Сладковского и 60 талантливых детей

(Казань, 13 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Молодежный симфонический оркестр Татарстана отпраздновал свой первый юбилей – со дня основания коллектива исполнилось ровно пять лет.

В этот день при аншлаге МСО РТ под художественным руководством Светланы Лось дал большой концерт в Казани на сцене Государственного большого концертного зала имени С. Сайдашева. Поздравить юных артистов пришли основатели юниор-оркестра и сотни благодарных зрителей.

Оркестр был создан в 2012 году по инициативе Управления культуры Казани и лично руководителя Симфонического оркестра Татарстана, народного артиста России Александра Сладковского. В его состав на тот момент вошли учащиеся 14 музыкальных школ города. В течение шести сезонов оркестр ведет активную концертную деятельность под патронажем маэстро и ГСО РТ. Сейчас здесь играют воспитанники 18 казанских школ и представители Зеленодольска – всего свыше 60 инструменталистов. Как подчеркивает Светлана Лось, это обычные дети из обычных музыкальных школ в возрасте от 10 до 18 лет. Некоторые оркестранты уже учатся на первом курсе музыкального училища.

Для репетиций оркестр в полном составе собирается два раза в неделю на базе отремонтированной 5-й музыкальной школы на улице Шаляпина. Вечерами ребята репетируют вместе, а днем дети занимаются со своими педагогами в школах. Чаще молодежный оркестр выступает за пределами Казани, потому он нечастый гость на городских афишах. За пять лет ребята играли в залах Беларуси, Германии и Италии. В ГБКЗ имени Сайдашева оркестр играет семь концертов в год, в том числе и в рамках абонемента ГСО РТ «Дети детям». Одним из главных достижений оркестра в прошлом году можно считать Гран-при международного конкурса Grand Prix Festival Svatek jara, который в конце марта проходил в Праге.

Сегодняшний концерт юниор-оркестра прошел в рамках традиционного проекта ГСО РТ «Достояние республики». Место за пультом занял бессменный дирижер Молодежного симфонического оркестра РТ Михаил Мосенков. На юбилейном концерте были исполнены сочинения И. Баха, В.-А. Моцарта, Ф. Яруллина, Дж. Перголези, А. Ключарева, Й. Брамса, Ж. Бизе, Р. Щедрина и других композиторов. Особым подарком для слушателей стало совместное выступление оркестра со сводным детским хором Казани, состоящим из более чем 100 солистов.

«Пять лет, казалось бы, небольшой срок, но за это время наш оркестр сложился в настоящую творческую единицу, – подчеркнул, поздравляя молодых оркестрантов, начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов. – За это время оркестр успел покорить многие концертные площадки не только Казани и Республики Татарстан, но и многих стран мира. Это многого стоит. Отдельные аплодисменты всем тем, кто принимал в этом непосредственное участие: педагогам, родителям, которые каждый день занимались воспитанием молодых музыкантов. Эта инициатива когда-то была поддержана мэрией Казани. И, конечно, невозможно себе представить создание этого оркестра без участия народного артиста России Александра Сладковского».

От лица мэрии Казани и главы города Ильсура Метшина Абзалов вручил маэстро Сладковскому благодарственное письмо за вклад в создание Молодежного симфонического оркестра Республики Татарстан. Памятными дипломами и письмами мэрии были отмечены также педагоги и родители юных оркестрантов МСО РТ.

«Когда Айгуль Алмасовна Горнышева стала начальником Управления культуры Казани, мы встретились, она предложила что-нибудь сделать вместе. Я сказал: "Айгуль Алмасовна, дел по горло, но если вы хотите, то идея создания юниор-оркестра будет очень своевременной", – поделился воспоминаниями с залом, поднявшись на сцену, Сладковский. – И Айгуль Алмасовна не просто ее поддержала, она собрала педагогов из всех ведущих музыкальных школ. И буквально, как и все в Татарстане решается за десять секунд очень качественно и эффективно, через неделю мы уже говорили о воплощении, все получилось».

«Сегодня меня спросили: "Чем вы гордитесь больше всего в связи с этим проектом?" Я горжусь тем, что мы это не рассыпали, не растеряли по дороге, как это часто бывает в России, когда начало хорошее, но через год все замыливается и забывается. К счастью, Молодежный оркестр процветает. Я помню первую репетицию: на ней присутствовало всего человек 20, сейчас на сцене около 50 молодых музыкантов. Я счастлив, что они завоевывают заграницу, преодолевая трудности и проблемы, привозят призы с конкурсов и фестивалей. Я очень рад, что в нашем городе есть такая институция. Ребята, вы занимайтесь самым прекрасным, что только было создано человечеством на земле, – вы занимайтесь музыкой», – заключил маэстро.

Присоединилась к празднику и сама Айгуль Горнышева – бывший начальник Управления культуры Казани, при которой был создан оркестр, а ныне – директор Казанского ТЮЗа. До начала концерта в закулисье ГБКЗ она около получаса провела, общаясь с молодыми дарованиями, их родителями и педагогами. Как говорят в юниор-оркестре, Горнышева сменила место работы, но осталась неизменной в своих теплых чувствах к проекту Молодежного оркестра Татарстана.