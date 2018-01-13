Штаб Путина собрал более полумиллиона подписей в его поддержку

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Избирательный штаб действующего главы государства Владимира Путина собрал свыше 538 тыс. подписей в его поддержку. Об этом рассказал пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов, передает РИА «Новости».

Сбор подписей в поддержку Путина начался 5 января. Согласно законодательству, он как самовыдвиженец должен заручиться поддержкой не менее чем 300 тыс. избирателей, но не более чем 7,5 тыс. в одном регионе.

«По состоянию на сегодняшний день собрано 538 тыс. 113 подписей избирателей. Сегодня штабом принято решение дополнительно напечатать 20 тыс. подписных листов еще на 200 тыс. подписей», – рассказал Кондрашов.

Решение продолжить сбор подписей он объяснил дать желающим возможность поддержать кандидата, как подписываясь за него, так и участвуя в процессе сбора.

При этом дополнительные подписные листы будут отпечатаны на средства из избирательного фонда кандидата.