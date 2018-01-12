Пресс-секретарь избирательного штаба Путина: Собрано более 408 тыс. подписей

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). 408 тыс. 349 подписей в поддержку Владимира Путина как кандидата на пост Президента России уже собрано. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь избирательного штаба действующего Президента РФ Андрей Кондрашов.

«По данным на утро 12 января собрано 408 тыс. 349 подписей при минимально необходимых 300 тыс.», – цитирует Кондрашова «Интерфакс».

Процесс сбора подписей будет продолжен. «Сбор подписей идет. Никаких целей относительно уровня не ставится», – приводит агентство слова пресс-секретаря избирательного штаба.

На этой неделе стали известны имена сопредседателей избирательного штаба Путина, а сегодня появилась информация о том, что ЦИК зарегистрировал доверенных лиц кандидата – их 259.