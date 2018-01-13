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Общество, Здоровье и среда

В США начали просыпаться вмерзшие в лед аллигаторы

13 января 2018, 19:23

С потеплением рептилии возвратятся к обычному существованию.
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(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Заснувшие и вмерзшие в лед миссисипские аллигаторы из национального парка Shalotte River Swamp штата Северная Каролина начали оттаивать и просыпаться, передает РИА «Новости».

Ранее впавшие в вынужденную спячку рептилии попали на видео. Теперь пробуждающиеся пресмыкающиеся стали героями нового ролика.

Аллигаторы подстраиваются под условия среды, регулируя температуру тела и обмен веществ. С потеплением животные возвратятся к обычному существованию, пояснил руководитель нацпарка Джордж Ховард. 


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