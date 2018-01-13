В США начали просыпаться вмерзшие в лед аллигаторы

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Заснувшие и вмерзшие в лед миссисипские аллигаторы из национального парка Shalotte River Swamp штата Северная Каролина начали оттаивать и просыпаться, передает РИА «Новости».
Ранее впавшие в вынужденную спячку рептилии попали на видео. Теперь пробуждающиеся пресмыкающиеся стали героями нового ролика.
Аллигаторы подстраиваются под условия среды, регулируя температуру тела и обмен веществ. С потеплением животные возвратятся к обычному существованию, пояснил руководитель нацпарка Джордж Ховард.