В CША аллигаторы впали в спячку во льду

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). В США в национальном парке Shallotte River Swamp Park штата Северная Каролина вместе с водой замерзли аллигаторы, сообщает РИА Новости.

Рептилии вмерзли в лед и впали в спячку, при этом над водой остались видны только нос и пасть. Аллигаторы должны проснуться, когда потеплеет, заверили представители парка.

В последние несколько недель в некоторых штатах установилась морозная погода, выпал снег. В ряде городов температура понизилась до минус 30 градусов, зафиксированы жертвы, говорится в сообщении информагентства.