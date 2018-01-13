Сборная России завершила групповой этап квалификации ЧМ-2019 победой над финнами в Казани

(Казань, 13 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Мужская сборная России по гандболу завершила групповой этап квалификации к чемпионату мира 2019 года со стопроцентным результатом – в шестом туре в Казани россияне обыграли сборную Финляндии, одержав шестую победу подряд. Теперь за путевку на чемпионат мира российская команда поборется в стыковых матчах – они пройдут в июне этого года.

Сборная России играла в Казани впервые – до этого дня главная мужская команда страны ни разу не приезжала в столицу Татарстана. В «Баскет-холл» россияне пожаловали уже в ранге победителя своей группы в квалификации к ЧМ-2019: подопечные Эдуарда Кокшарова провели по два матча против сборных Словакии и Люксембурга, а также однажды сыграли против финнов. Вся пять игр российская команда уверенно выиграла – гостевой мяч против финнов россияне провели в Вантаа, не оставив соперникам ни шанса (22:35). Победу в группе команда оформила 11 января, обыграв на выезде словаков с разницей в шесть мячей.

Поэтому результат матча в Казани был не особо важен, но гандболисты сборной России наверняка хотели порадовать местных зрителей красивой и качественной игрой. Тем более что поболеть за сборную России приехали почетные гости: заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин, Президент Татарстана Рустам Минниханов, а также руководители российской и финской гандбольных федераций Сергей Шишкарев и Яри Хенттонен соответственно.

Несмотря на формальность этого матча в части результата, россияне начали с места в карьер – подопечные Кокшарова очень уверенно оборонялись, а голкипер Олег Грамс совершил несколько потрясающих сейвов. Финны сумели распечатать российские ворота лишь спустя 4,5 минуты после начала игры не берущимся броском в девятку: к тому времени голкипер гостей пропустил уже трижды. Гандболисты страны Суоми с соперником не церемонились, и уже в самом начале матча один из финских игроков «привез» семиметровый в свои ворота и заработал желтую карточку. Бить гандбольный пенальти взялся Тимур Дибиров, но его бросок вышел неудачным и не достиг цели. Это, похоже, только раззадорило левого крайнего сборной России – в течение нескольких минут после этого он забил сразу три мяча, а его команда продолжила наращивать преимущество. К концовке первого тайма оно составило шесть мячей (12:6), и финны никак не могли что-то сделать с атакующими порывами россиян. Гостям не помогло даже большинство: в одном из эпизодов Дмитрий Киселев удалился на две минуты, но максимально продуктивно использовать это время финны не смогли.

Второй тайм игры стал еще меньшей формальностью, чем сам матч – финским игрокам не хватало разнообразия в атаке и агрессии в защите, они нередко теряли мяч и дарили россиянам легкие голы. Подопечные Кокшарова с удовольствием пользовались такими возможностями, поэтому отрыв хозяев только возрастал. В составах обеих команд нашлись «плохие парни», которых судьи удалили на две минуты. Разница в классе соперников была настолько очевидна, что россияне забивали даже в меньшинстве. Имея солидное преимущество в счете, хозяева чуть отпустили вожжи, но это не мешало им успешно реализовывать и быстрые прорывы, и позиционные атаки. В итоге уже за десять минут до конца второго тайма российские гандболисты вели с преимуществом в целых 11 мячей (32:21). Спустя шесть минут гости вновь получили возможность поиграть в большинстве, и им удалось чуть сократить отставание в счете. Но ни о каком возвращении в игру, понятное дело, не было и речи – финальный свисток зафиксировал победу сборной России со счетом 36:26.

Гандбол, мужчины. Квалификация чемпионата мира-2019. Группа 1, 6-й тур.

Россия – Финляндия – 36:26 (16:11).