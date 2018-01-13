Рогозин и Минниханов посетили матч сборных России и Финляндии по гандболу в Казани

(Казань, 13 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Рогозин и Президент Татарстана Рустам Минниханов посетили матч мужских гандбольных сборных России и Финляндии, который в эти минуты проходит на площадке казанского «Баскет-холла».

За игрой, которая для национальной команды России станет заключительной в рамках квалификации к чемпионату мира 2019 года, Рогозин и Минниханов наблюдают вместе с президентом Федерации гандбола России Сергеем Шишкаревым и президентом Ассоциации гандбола Финляндии Яри Хенттоненом.